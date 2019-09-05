Зеленский объяснил, почему не может переехать в новый офис

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Офис Президента не может переехать в новое помещение, поскольку нет на это денег. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга по случаю начала осуществления судопроизводства ВАКС в Киеве, передает корреспондент УНН.

"За 1 месяц, это прекрасное здание, сделали ремонт. Мы не можем переехать (в новый офис - ред.), а люди за один месяц делают ремонт. У нас нет денег", - отметил Зеленский.

По его словам, команда главы государства декларировала намерение победить коррупцию, то и ВАКС символично расположен на проспекте Победы.

При этом он поздравил судей ВАКС с началом работы, а кроме того, напомнил, что у общества большие ожидания по поводу начала работу антикорсуда, который должен вернуть гражданам веру в справедливость.

Напомним, днем начала работы Высшего антикоррупционного суда определено 5 сентября. Соответствующее решение было принято на собрании судей ВАКС еще в мае.

В июне команда Президента Украины Владимира Зеленского представила концепцию места, куда может переехать Администрация Президента, пообещав не тратить на ее организацию деньги из государственного бюджета.

Позже руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан рассказал, что вариантов переезда с Банковой пока нет.