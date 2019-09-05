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В Европарламенте призвали Зеленского не выдавать РФ основного фигуранта по делу MH17

В Европарламенте призвали Зеленского не выдавать РФ основного фигуранта по делу MH17

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Депутаты Европейского парламента обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором просят не допустить выдачи Российской Федерации свидетеля по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха в ходе обмена пленными, пишет УНН со ссылкой на письмо, опубликованное инициатором обращения, европарламентарием от Нидерландов Кати Пири.

“Мы понимаем ситуацию, в которой проходят переговоры (об обмене между РФ и Украиной), и дипломатические усилия украинской власти. Однако Цемах является подозреваемым в уголовном расследовании уничтожения MH17. Доступ Совместной следственной группы к нему и его показаниям имеет чрезвычайную ценность для эффективного судебного расследования”, — говорится в письме.

Письмо подписали 40 депутатов, которые считают, что если Цемах станет участником обмена заключенными между Россией и Украиной, то с высокой вероятностью сумеет избежать допроса следователями международной следственной группы (JIT), которая ведет дело о крушении рейса MH17 на Донбассе.

“Просьба России о выдаче украинского гражданина весьма странная. Она свидетельствует о том, что российское правительство хочет не допустить появления этого человека в суде”, — заявила Пири. В письме также подчеркивается, что Цемах — гражданин Украины, который находится под стражей, и напоминается о резолюции СБ ООН, по которой все лица, прямо или косвенно ответственные за уничтожение MH17, должны предстать перед судом.

Как писал УНН, следствие по делу MH17 планирует допросить основного подозреваемого, которого могут обменять с РФ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, MH17, Нидерланды, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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