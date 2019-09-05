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НАБУ планирует уже сегодня передать в Высший антикоррсуд первые дела

НАБУ планирует уже сегодня передать в Высший антикоррсуд первые дела

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины планирует уже сегодня передать в Высший антикоррупционного суда первые дела. Об этом заявил директор НАБУ журналистам в Киеве после брифинга по случаю начала осуществления судопроизводства ВАКС, передает корреспондент УНН.

“Сегодня мы, надеюсь, начнем сдавать первые документы в Высший антикоррупционный суд и, как раз, увидим, как мы будем работать. Сейчас на стадии завершения расследования дело заместителя министра экологии, сейчас будет передаваться, и ряд других”, — отметил Сытник.

По его словам, сроки рассмотрения первых дел будут зависеть от того, насколько быстро сторона защиты будет знакомиться с материалами дела.

Напомним, по предварительным подсчетам Государственной судебной администрации Украины из местных общих судов в Высший антикоррупционный суд должно поступить более 3 тысяч уголовных производств, из которых почти 200 — это коррупционные дела.

Источник: УНН
Теги: Украина, Антикоррупционный суд, НАБУ
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