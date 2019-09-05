Украина заявила протест из-за заявления члена президиума Боснии и Герцеговины о Крыме

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с заявлением члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика относительно якобы принадлежности временно оккупированной Автономной Республики Крым Российской Федерации. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД.

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с высказываниями члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика в ходе его интервью изданию "Русский репортер" 02.09.2019 относительно якобы принадлежности временно оккупированной Автономной Республики Крым Российской Федерации", - указали в украинском внешнеполитическом ведомстве.

МИД Украины при этом указал, что ценит официальную позицию коллегиального президиума Боснии и Герцеговины относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины и воспринимает указанные высказывания члена президиума Милорада Додика как выражение его собственного видения ситуации.

"Учитывая высказанное намерение М.Додика посетить временно оккупированный Российской Федерацией Крым, МИД Украины в очередной раз заявляет, что поездки иностранных должностных лиц в Крым без согласования с украинской стороной являются откровенным нарушением украинского законодательства и международного права, в частности резолюции ГА ООН", - добавили в МИД.

"В связи с указанным заявлением и намерением М.Додика посетить временно оккупированную АРК, в МИД Боснии и Герцеговины отправлена нота протеста", - указано в заявлении.

Ранее в МИД Украины заявили, что милитаризация оккупированного Крыма - это вызов международному порядку и безопасности.