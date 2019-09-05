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Правительство уволило руководство Минагрополитики

Правительство уволило руководство Минагрополитики

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Кабинет министров Украины издал распоряжения об увольнении четырех заместителей Министра аграрной политики и продовольствия Украины. Текст соответствующих распоряжений опубликован на Правительственном портале, передает УНН.

Так, распоряжением № 699-р от 4 сентября уволена Трофимцева Ольга Васильевна с должности заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции.

Распоряжением № 698-р от 4 сентября уволен Шеремета Виктор Васильевич с должности заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Распоряжением № 697-р от 4 сентября уволен Топчий Владимир Николаевич с должности заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Распоряжением № 696-р от 4 сентября уволена Ковалева Елена Викторовна с должности заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Напомним, 3 сентября правительство реорганизовало ряд министерств, некоторые из них переименовало. Следовательно, Министерство экономического развития и торговли и Министерство аграрной политики и продовольствия объединили в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как сообщал УНН, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, увольнение
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