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Боевики в Донбассе начали командно-штабные учения - разведка

Боевики в Донбассе начали командно-штабные учения - разведка

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Боевики в Донбассе начали ряд командно-штабных учений. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центре Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

“Командование ВС РФ наращивает уровень оперативной подготовки штабов 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ и боевой подготовки подчиненных им подразделений. В частности, под общим руководством штаба Южного военного округа ВС РФ (место дислокации — Ростов-на-Дону, РФ), на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях на этой неделе предпринят ряд командно-штабных учений с определенным составом российских оккупационных войск”, — сказал Гуцуляк.

По данным разведки, особое внимание уделяется применению сил и средств разведки и управлению огнем артиллерийских подразделений и противовоздушной обороны.

“При этом, мероприятия проводятся синхронизировано в рамках двусторонних учений по управлению войсками (силами) 8 общевойсковой армии (штаб — в г. Новочеркасск, Ростовская область) Южного военного округа ВС РФ на Донском операционном направлении”, — рассказал Гуцуляк.

Напомним, с начала текущих суток на Донбассе зафиксировано пять вражеских обстрелов.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
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