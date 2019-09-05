Президент изменил Положение о Координационном центре по взаимодействию с Кабмином

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в Положение о Координационном центре обеспечения взаимодействия с Кабинетом Министров Украины. Об этом говорится в соответствующем указе № 662/2019, размещенном в среду на сайте президента, передает УНН.

Так, своим Указом Зеленский постановил в Положении о Координационном центре обеспечения взаимодействия с Кабинетом Министров Украины, утвержденном Указом Президента Украины Петра Порошенко от 19 октября 2015 № 595 y подпункте 8 абзаца второго пункта 8 слова "Главе Администрации Президента Украины" заменить словами "Руководителю Аппарата Офиса Президента Украины ".

Также Президент постановтил в пункте 11 в абзацах первом и втором слова "Руководитель аппарата Администрации Президента Украины" заменить "Руководитель Аппарата Офиса Президента Украины", а в абзаце третьем слова "Глава Администрации Президента Украины" заменить "Руководитель Аппарата Офиса Президента Украины" .

В пункте 12 слова "Главой Администрации Президента Украины" президент постановил заменить словами "Руководителем Офиса Президента Украины".

Как сообщал УНН, начиная со 2 сентября, Кабинет Министров будет проводить заседание в обновленном формате - общение министров со СМИ будет происходить только после завершения заседания правительства.