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Президент изменил Положение о Координационном центре по взаимодействию с Кабмином

Президент изменил Положение о Координационном центре по взаимодействию с Кабмином

Владимир Зеленский

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в Положение о Координационном центре обеспечения взаимодействия с Кабинетом Министров Украины. Об этом говорится в соответствующем указе № 662/2019, размещенном в среду на сайте президента, передает УНН.

Так, своим Указом Зеленский постановил в Положении о Координационном центре обеспечения взаимодействия с Кабинетом Министров Украины, утвержденном Указом Президента Украины Петра Порошенко от 19 октября 2015 № 595 y подпункте 8 абзаца второго пункта 8 слова "Главе Администрации Президента Украины" заменить словами "Руководителю Аппарата Офиса Президента Украины ".

Также Президент постановтил в пункте 11 в абзацах первом и втором слова "Руководитель аппарата Администрации Президента Украины" заменить "Руководитель Аппарата Офиса Президента Украины", а в абзаце третьем слова "Глава Администрации Президента Украины" заменить "Руководитель Аппарата Офиса Президента Украины" .

В пункте 12 слова "Главой Администрации Президента Украины" президент постановил заменить словами "Руководителем Офиса Президента Украины".

Как сообщал УНН, начиная со 2 сентября, Кабинет Министров будет проводить заседание в обновленном формате - общение министров со СМИ будет происходить только после завершения заседания правительства.

Источник: УНН
Теги: указы, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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