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СМИ Нидерландов об освобождении главного фигуранта по делу MH17: не исчезнет ли он через заднюю дверь

СМИ Нидерландов об освобождении главного фигуранта по делу MH17: не исчезнет ли он через заднюю дверь

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Нидерландское информационное агентство NOS в своем материале об освобождении из-под стражи основного фигуранта по делу о катастрофе рейса MH17 задалось вопросом, не будет тайно отправлен на обмен Владимир Цемах “тайно, через заднюю дверь?”, пишет УНН со ссылкой на соответствующий материал.

“Непонятно, что означает освобождение для судебного разбирательства и может ли Цемах оказаться в России через заднюю дверь. JIT (Совместная следственная группа — ред.) не имеет ответа на освобождение из-под стражи”, — указано в тексте.

Журналисты также отметили: “Адвокат Цемаха сообщил СМИ, что он не знает, что ожидает его клиента. “Я не знаю, едет ли он куда-то. Он обязан появиться в суде ”.

Недавно прокурор Фред Вестербеке заявил в своем письме, что чрезвычайно важным является то, что он остается доступным для судебного разбирательства и возможности дать показания.

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Голландский журналист Дэвид Ян Годфройд отметил в своем Twitter, что: “Некоторые видят это как главный ход Украины. В конце концов, если он не заключен, он также не может быть частью обмена пленными. Другими словами: он останется в Украине и поэтому будет доступен для дела MH17. Вопрос, конечно, в том, продлится ли весь обмен”.

Как писал УНН ранее, следствие по делу MH17 планирует допросить основного подозреваемого, которого могут обменять с РФ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, MH17, СМИ, Нидерланды
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