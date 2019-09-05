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В Кремле высказались о возможности телефонного разговора Путина и Зеленского об обмене

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Телефонный разговор президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"Пока в планах нет", - ответил он на вопрос о том, планируется ли в ближайшие дни телефонный разговор российского и украинского президентов по вопросу обмена удерживаемыми лицами.

"Необходимые контакты (по этой теме) осуществляются", - добавил Песков.

Как сообщал УНН, ранее сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену задержанными с Украиной “близки к финализации”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, Владимир Зеленский
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