РФ "удивлена" тем, что жители оккупированного Крыма не получают японские визы

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Россия “в эксклюзивном порядке пошла на безвизовое посещение японцами Курильских островов и на этом фоне странно”, что Токио не выдает визы жителям аннексированного Москвой Крыма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Он отметил, что РФ исходя из гуманитарных соображений пошла навстречу просьбам бывших жителей южной части Курил о посещении этих территорий, причем “в эксклюзивном порядке”. “Не все это знают и не все понимают тонкость этого эксклюзива, она заключается в том, что мы не просто создаем возможность посещения этих островов японскими гражданами, но и делаем это в безвизовом порядке. Это имеет и политическую составляющую, потому что на эти острова японское государство не хочет оформлять визы своим гражданам. Мы понимаем всю тонкость этой ситуации и просто идем навстречу”, — сказал Путин.

“Конечно, для нас очень странно, что Япония, например, не выдает виз не конкретному гражданину, но, скажем, всем крымчанам. Где Япония, а где Крым?” — добавил президент РФ.

Путин отметил, что во время посещения Японии несколько лет назад он публично говорил об истории Курил. “Когда-то Россия абсолютно законно считала их полностью своими и передала все эти острова добровольно в знак дружбы с Японией по решению российского императора”, — сказал президент РФ. Затем были Русско-японская война 1904-1905 годов и Вторая мировая война. “Это сложная история с многочисленными составляющими, но есть гуманитарный фактор”, — добавил президент РФ.

Как писал УНН, премьер Японии заявил, что выведет диалог с РФ по мирному договору на новый уровень.