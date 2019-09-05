В оккупированном Крыму уничтожают древнее мусульманское кладбище

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Российская Федерация уничтожает древнее мусульманское кладбище в оккупированном Крыму. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"На месте мусульманского захоронения в исчезнувшем с. Унгут Кировского района временно оккупированного Крыма проводятся строительные работы, связанные с прокладкой водопровода из северных районов Крыма в Керчь. Вероятно, что в ходе подготовительных работ к прокладке водопровода на месте захоронения проводятся "археологические раскопки", при этом мусульманские захоронения оккупационная власть пытается представить как "древне-скифские захоронения", - говорится в сообщении.

Учитывая сложившуюся ситуацию, местные жители обратились в органы оккупационной администрации с требованием обойти кладбище при сооружении водопровода.

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Оккупационная администрация РФ в Крыму последовательно пытается нарастить объемы водозабора из местных источников, что создает серьезные долговременные риски для экологии Крыма. На данный момент уже наблюдаются негативные последствия наращивания объемов водосбора: ухудшение качества подземных вод, засоление почв, и тому подобное.

"МВОТ заявляет о недопустимости разрушения захоронений, культовых объектов, объектов исторического наследия на временно оккупированной территории Украины. Неспособность государства-оккупанта обеспечить базовые потребности населения не может быть оправданием подобного варварства", - говорится в сообщении.

Напомним, в оккупированном Крыму под видом реставрации разрушают Ханский дворец.