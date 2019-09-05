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Сенаторы США встретились с Бакановым, Данилюком и Загороднюком

Сенаторы США встретились с Бакановым, Данилюком и Загороднюком

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Американские сенаторы Рон Джонсон из Висконсина и Крис Мерфи из Коннектикута в Украине провели встречу с председателем СБУ Иваном Бакановым, секретарем СНБО Александром Данилюком и министром обороны Андреем Загороднюком, передает УНН со ссылкой на официальный Twitter посольства США в Украине.

“Сенаторы Джонсон и Мерфи встретились с главой СБУ Иваном Бакановым, секретарем СНБО Александром Данилюком и министром обороны Андреем Загороднюком, обсудили агрессию России и узнали о планах Украины по реформированию безопасности отрасли”, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сенаторы встретились с Генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Александр Данилюк, Иван Баканов, Андрей Загороднюк
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