Сенаторы США встретились с Бакановым, Данилюком и Загороднюком

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Американские сенаторы Рон Джонсон из Висконсина и Крис Мерфи из Коннектикута в Украине провели встречу с председателем СБУ Иваном Бакановым, секретарем СНБО Александром Данилюком и министром обороны Андреем Загороднюком, передает УНН со ссылкой на официальный Twitter посольства США в Украине.

“Сенаторы Джонсон и Мерфи встретились с главой СБУ Иваном Бакановым, секретарем СНБО Александром Данилюком и министром обороны Андреем Загороднюком, обсудили агрессию России и узнали о планах Украины по реформированию безопасности отрасли”, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сенаторы встретились с Генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой.