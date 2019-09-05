Стефанчук заверил, что видит процедурные ошибки в работе комитетов

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В работе комитетов Верховной Рады Украины есть некоторые процедурные ошибки. Об этом сегодня перед заседанием фракции "Слуга народа" заявил первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

"Мы общаемся с главами комитетов. Мы уже видим какие-то не совсем понятности в проведении комитетов. Ошибки есть. Я вижу уже некоторые процедурные ошибки. Но самая крупная ошибка, за 28 лет мы не получили нормального регламента ВР", - сказал Стефанчук.

По его словам, задача №1 - разработать новый регламент, который был совокупностью процедур, которые бы предоставили возможность при сохранении прав оппозиции обеспечивать быстрое динамичное рассмотрение вопросов.

Напомним, в четверг народные депутаты должны подать свои предложения по внесению изменений в действующее законодательство по предметам ведения комитетов.