Регистрация | Вход |
USD: 25,26 0,0000  EUR: 27,84 0,1263 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 05 сентября 2019 18:00
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
ГПУ не сообщала о завершении следственных экспериментов на аллее Героев Небесной Сотни
ГПУ не сообщала о завершении следственных экспериментов на аллее Героев Небесной Сотни
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3135
Версия для печати

Стефанчук заверил, что видит процедурные ошибки в работе комитетов

Стефанчук заверил, что видит процедурные ошибки в работе комитетов

Руслан Стефанчук

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В работе комитетов Верховной Рады Украины есть некоторые процедурные ошибки. Об этом сегодня перед заседанием фракции "Слуга народа" заявил первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

"Мы общаемся с главами комитетов. Мы уже видим какие-то не совсем понятности в проведении комитетов. Ошибки есть. Я вижу уже некоторые процедурные ошибки. Но самая крупная ошибка, за 28 лет мы не получили нормального регламента ВР", - сказал Стефанчук.

По его словам, задача №1 - разработать новый регламент, который был совокупностью процедур, которые бы предоставили возможность при сохранении прав оппозиции обеспечивать быстрое динамичное рассмотрение вопросов.

Напомним, в четверг народные депутаты должны подать свои предложения по внесению изменений в действующее законодательство по предметам ведения комитетов.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, комитет, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.