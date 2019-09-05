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Россия хочет обменять Сенцова на Цемаха - СМИ

Россия хочет обменять Сенцова на Цемаха - СМИ

Владимир Цемах

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Выдача России фигуранта дела о крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году Владимира Цемаха была условием включения в обменный фонд режиссера Олега Сенцова. Об этом пишет издание “Коммерсант” со ссылкой на собственный источник, передаёт УНН.

По словам “информированного собеседника в Киеве”, в середине лета, когда шла работа над составлением и согласованием списков с обеих сторон, украинская сторона вычеркнула Владимира Цемаха из своего перечня. Цемах был в списке под номером 34. Именно после того как он выпал, заговорили о формуле обмена “33 на 33”, пишет издание.

Москва, по словам источника, поступила зеркально: из российского списка выбыл режиссер Олег Сенцов.

Как сообщает издание, позже стороны вернулись к обсуждению вопроса о включении обоих в списки — более того, число подлежащих обмену людей с обеих сторон может вырасти.

Как сообщал УНН, 5 сентября киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Олег Сенцов, обмен
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