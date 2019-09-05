В Антикоррупционный суд направили первый обвинительный акт

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро и Спрециализована антикоррупционная прокуратура направили в Высший антикоррупционный суд первый обвинительный акт - в отношении бывшего первого заместителя генерального директора ГП "Государственный научно-исследовательский и проектный институт титана", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.

“Расследование факта нанесения 1,258 млн долл убытков ГП „Государственный научно-исследовательский и проектный институт титана“ закончено. 4 сентября 2019 прокуроры САП направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя генерального директора предприятия”, — сообщили в пресс-службе.

По данным НАБУ, обвиняемому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ( “Злоупотребление властью или служебным положением”).

Как установило следствие, бывший чиновник в течение 2012-2013 годов обеспечил перечисление Институтом титана на счета компании оффшорной юрисдикции 1,258 млн долл. за работы и услуги, которые на самом деле компания не предоставляла.

Так, 19 июля 2019 года экс-чиновнице сообщили о подозрении.

20 июля 2019 года Соломенский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

29 августа НАБУ и САП открыли подозреваемому и стороне его защиты материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Как сообщал УНН, по словам председателя ВАКС Елены Танасевич, Высший антикоррупционный суд начинает свою деятельность в кратчайшие сроки.