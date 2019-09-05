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Сенаторы США провели встречу с Зеленским

Сенаторы США провели встречу с Зеленским

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Американские сенаторы Рон Джонсон из Висконсина и Крис Мерфи из Коннектикута в Украине провели встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН со ссылкой на официальный Twitter посольства США в Украине.

"Во время встречи с Президентом Зеленским, сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи отметили, что США прочно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и евроатлантическую интеграцию Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня Джонсон и Мерфи встретились с главой СБУ Иваном Бакановым, секретарем СНБО Александром Данилюком и министром обороны Андреем Загороднюком.

Кроме того, сенаторы провели встречу с Генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Владимир Зеленский
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