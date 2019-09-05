Сенаторы сообщили, когда США окажет военную помощь Украине

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Предоставление Украине военной помощи США зависит от временного фактора - будет ли это в этом году или в следующем. Об этом сообщили американский сенатор от Демократической партии Крис Мерфи и глава подкомитета Сената по иностранным делам о сотрудничестве в Европе и региональной безопасности сенатор Рон Джонсон после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.



Мерфи отметил, что вопрос о предоставлении военной помощи Конгресс принимал не один раз.

"... несмотря на то, что у нас подходит к концу финансовый год, будет ли это решение принято, зависит от временного фактора, поскольку мы в конце финансового года", - сказал сенатор.

В свою очередь сенатор Джонсон сообщил, что встречался с президентом США Дональдом Трампом.

"... мы также направили ему письмо и убеждали, чтобы в этом финансовом году деньги были использованы для оказания помощи Украине. Если же этого не будет, то мы убеждены, что примем соответствующее решение о предоставлении этой финансовой помощи на 2020 год", - сказал Джонсон.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Украине.