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Стефанчук заявил о необходимости принятия нового закона о регламенте

Стефанчук заявил о необходимости принятия нового закона о регламенте

Руслан Стефанчук

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Задача номер один для нашей Рады - разработать совершенно новый регламент. Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

"... мы обсудили с главами комитетов то, что задача номер один для нашей ВР - это разработать совершенно новый регламент, который был совокупностью процедур", - отметил Стефанчук.

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Ранее Стефанчук заверил, что видит процедурные ошибки в работе комитетов.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, регламент, закон
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