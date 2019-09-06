Арахамия считает, что до конца года к Нормандскому формату могут присоединиться еще две страны

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что к концу года Нормандский формат будет расширен для прекращения агрессии России на востоке Украины за счет таких стран как США и Великобритания. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" в четверг поздно вечером, сообщает УНН.

“Я очень поддерживаю эту позицию, что надо расширять формат (Нормандский формат, — ред) и привлекать Соединенные Штаты и Великобританию. Я думаю, что мы с этим справимся уже к декабрю. Я думаю, что это будет решено. Мы очень-очень активно работаем над этим вопросом. Если будет такой формат более расширенный, я думаю, что России будет просто труднее манипулировать”, — сказал Давид Арахамия.

Он, в частности, дал комментарий относительно вероятности введения амнистии для боевиков.

“Я не хочу, чтобы мы сейчас играли в „Нострадамуса“. Вы же видите, какая ситуация — она динамично меняется. Я точно могу сказать — у нас рамка очень проста: не сдавать интересы Украины. А там, как оно будет в дальнейшем — сейчас я что-то буду говорить вам, а потом оно будет меняться, потому что мы должны реагировать на, в том числе, международную ситуацию”, — отметил Арахамия.

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Напомним, ранее Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что не будет “спекулировать” на том, будет ли американская сторона играть непосредственную роль в мирных переговорах, если нынешний процесс зайдет в тупик.

Как сообщал УНН, накануне советники лидеров Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия) завершили переговоры в Берлине.