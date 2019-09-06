Будем отстаивать свободу слова для журналистов — Разумков

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пообещал отстаивать свободу слова и деятельность журналистов в стране. Об этом он написал в своем Facebook, передает УНН.

“За свободу слова, прежде всего, журналистов, мы будем бороться”, — написал глава парламента.

От отметил, что у журналистов “есть и будет” доступ в кулуары Верховной Рады.

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Ранее в эфире ток-шоу “Право на власть” он уже отмечал, что “у журналистов есть доступ в Верховную Раду”.

В свою очередь, на комментарий ведущей, что доступ есть “пока что”, спикер ВРУ ответил: “Есть и будет оставаться таковым. У журналистов есть возможность общаться с народными депутатами. Я уверен, что и коллеги от политической партии „Слуга народа“ и от других политических сил открыты для общения. Мне кажется, что сегодня не идет речь о какой-то закрытую форму работы”.

Напомним, Зеленский хочет создать международную медиа-организацию, которая будет вещать на оккупированных территориях.