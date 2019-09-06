Минветеранов и Минобороны планируют создать совместный проектный офис - Коляда

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и Министерство обороны Украины планируют создать совместный проектный офис. Об этом написала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Создаем общий проектный офис, распределяем ответственность по направлениям и работаем", - написала Коляда.

Также Коляда сообщила, что имела конструктивную встречу с министром обороны Андреем Загороднюком. За полтора часа разговора, они достигли оптимальной модели взаимодействия.

"Первое и главное, направление работы с ветеранами - общая ответственность МО и МинВета - и начинается она с военкомата, а заканчивается церемониалом. Это тот самый натовский стандарт, к которому мы шли последнее время. На практике это означает, что мы будем осуществлять обмен информацией, совместно работать с депутатским корпусом, будет разработан единый стандарт оказания медицинских услуг и психологической поддержки", - сообщила Коляда.

Она подчеркнула, что Минветеранов и Минобороны имеет единое понимание сущности государственных ветеранских политик как составляющей национальной безопасности.

"Достигнута договоренность, что работаем над тем, чтобы военные госпитали де-факто и де-юре были открытыми для ветеранов. То же самое касается спортивных и реабилитационных объектов (стадионы, бассейны, санатории)", - написала она.

Кроме того, главы ведомств отдельно говорили о распространении проекта "Ветеранское пространство" в регионах на базе домов офицеров, находящихся на балансе МО.

Напомним, на встрече ветеранских организаций и депутатских групп представители партии "Слуга народа" дали четкое обещание, что министерство по вопросам ветеранов будет сохранено.