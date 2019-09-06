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Есть еще пять повесток на допрос Порошенко - ГБР

Есть еще пять повесток на допрос Порошенко - ГБР

Петр Порошенко

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Государственном бюро расследований есть еще пять повесток на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова во время брифинга, передает корреспондент УНН.

“... я еще получила санкцию и могу вам сообщить, когда будут следующие допросы для того, чтобы избежать манипуляций. Следователи дали мне санкцию, чтобы я предала это огласке. Итак, по состоянию на сейчас повестки для допроса Петра Порошенко в уголовном производстве следователями ГБР на 10 , 13, 18, 27 сентября и 3 октября”, — сказала Иванова.

Однако, уточнить в каких именно эти повестки она отказалась.

Также Иванова рассказала, что повестка на сегодняшний допрос Порошенко была направлена через аппарат Верховной Рады Украины в срок и способ предусмотренный уголовно-процессуальным кодексом.

“Данное досудебное расследование расследуется по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 ст. 376 УК (постановление судьей заведомо неправосудного решения — ред.)”, — добавила она.

Напомним, Порошенко опять не появился на допрос в ГБР.

Источник: УНН
Теги: Украина, ГБР, Петр Порошенко

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
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