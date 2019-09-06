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Зеленский назначил главу Запорожской ОГА

Зеленский назначил главу Запорожской ОГА

Владимир Зеленский

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Туринка председателем Запорожской областной государственной администрации. Об этом говорится в президентском указе №659/2019 от 5 сентября, передает УНН.

"Назначить Туринка Виталия Викторовича председателем Запорожской областной государственной администрации", - сказано в документе.

Напомним, 21 августа Кабинет министров Украины согласовал кандидатуры, предложенные Президентом Владимиром Зеленским, на должности губернаторов в трех областях: Винницкой, Запорожской и Ровенской.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, ОГА, указы, Президент, Владимир Зеленский
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