Зеленский назначил главу Запорожской ОГА

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Туринка председателем Запорожской областной государственной администрации. Об этом говорится в президентском указе №659/2019 от 5 сентября, передает УНН.

"Назначить Туринка Виталия Викторовича председателем Запорожской областной государственной администрации", - сказано в документе.

Напомним, 21 августа Кабинет министров Украины согласовал кандидатуры, предложенные Президентом Владимиром Зеленским, на должности губернаторов в трех областях: Винницкой, Запорожской и Ровенской.