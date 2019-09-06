Новости: Политика
Пятница, 6 сентября 2019, 12:38 • Юлия Шрамко • 82155
Зеленский назначил главу Запорожской ОГА
Владимир Зеленский
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Туринка председателем Запорожской областной государственной администрации. Об этом говорится в президентском указе №659/2019 от 5 сентября, передает УНН.
"Назначить Туринка Виталия Викторовича председателем Запорожской областной государственной администрации", - сказано в документе.
Напомним, 21 августа Кабинет министров Украины согласовал кандидатуры, предложенные Президентом Владимиром Зеленским, на должности губернаторов в трех областях: Винницкой, Запорожской и Ровенской.
Источник: УНН