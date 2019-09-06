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Антикоррупционный суд за первый день получил 14 ходатайств для рассмотрения

Антикоррупционный суд за первый день получил 14 ходатайств для рассмотрения

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд за первый день работы, 5 сентября, получил 14 ходатайств для рассмотрения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Результаты первого дня работы: в ВАКС поступило 14 ходатайств. Все они автоматически распределены между судьями, поэтому антикоррупционное судопроизводство началось не только торжествами, но и реальными делами", - говорится в сообщении.

Напомним, НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд первый обвинительный акт - в отношении бывшего первого заместителя генерального директора ГП "Государственный научно-исследовательский и проектный институт титана".

Источник: УНН
Теги: Антикоррупционный суд
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