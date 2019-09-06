СБУ отрицает, что во время задержания основного фигуранта по делу MH17 погиб их сотрудник

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В СБУ опровергли информацию, что во время операции по задержанию Владимира Цемах погиб работник СБУ. Это BBC News Украина заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает УНН.

“Ни один сотрудник СБУ не погиб”, — ответила она на вопрос о комментарии по поводу распространенной в СМИ информации о потерях Службы безопасности в спецоперации по Цемаху.

Накануне суд в Киеве отпустил “зенитчика ДНР” из-под стражи под личные обязательства.

Однако потери в ней могли понести другие силовики, в частности Силы спецопераций. Журналисты украинской редакции BBC News обратились к ним за комментарием по этому поводу. Однако на момент публикации ответа авторы материала не получили.

Как писал УНН, депутаты Европейского парламента обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором просят не допустить выдачи Российской Федерации свидетеля по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха в ходе обмена пленными.