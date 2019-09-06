Профсоюзы призвали исправить законопроект о реформе прокуратуры

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Профсоюзы заявили, что президентский законопроект о реформе прокуратуры (№ 1032) должна соответствовать международным конвенциям и законам о труде, а потому просят привести его в соответствие, сообщает УНН со ссылкой на “Судебно-юридическую газету”.

Свои замечания профсоюзы выразили на заседании Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов 4 сентября.

Они настаивают на том, что необходимо обеспечить в законе гарантии защиты трудовых прав государственных служащих в целом и работников органов прокуратуры частности, на:

— предварительное предупреждение об увольнении;

— информирование об увольнении компетентных органов (служба занятости и т.д.) и профсоюзных организаций.

Напомним, в Раде не уверены в целесообразности ликвидации военной прокуратуры на фоне вооруженной агрессии РФ. По словам народного депутата от партии “Батькивщина” Сергея Власенко, аргументов в пользу такого решения пока нет.

Ранее сообщал УНН, что ликвидация военной прокуратуры мгновенно блокирует уголовные производства против РФ и процессы в Международном уголовном суде в Гааге.

Как отметил глава МИД Украины Вадим Пристайко, за период более чем пять лет вооруженной агрессии РФ и ее наемников против Украины — погибло 14 тысяч человек.