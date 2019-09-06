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Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем Генпрокурора

Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем Генпрокурора

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем Генерального прокурора, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

“Руководствуясь статьей 9 Закона Украины „О прокуратуре“, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 5 сентября 2019 года подписал приказ о назначении Виталия Каська первым заместителем Генерального прокурора”, — указано в сообщении ГПУ.

Виталий Каско окончил Львовский государственный университет Ивана Франко в 1998 году. В том же году начал работу в органах прокуратуры, а именно во Львовской транспортной прокуратуре.

Справка: Виталий Касько с 1999 по 2002 годы работал на должностях от старшего следователя до начальника следственного отдела в прокуратуре Львовской области. С 2002 по 2005 годы — старший прокурор Генеральной прокуратуры Украины. В 2005-2007 годах занимался юридической практикой. Вернулся в Генеральную прокуратуру в 2007 году на должность начальника международно-правового управления, где проработал до 2010 года. С 2010 по 2014 годы занимался адвокатской деятельностью.

В 2014 году назначен заместителем Генерального прокурора Украины. Уволился в 2016 году и продолжил осуществлять адвокатскую деятельность.

Как сообщал УНН, Рябошапка освободил прокуроров четырех областей.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Украина, Руслан Рябошапка

В тексте упоминаются

Рябошапка Руслан
Рябошапка Руслан
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