Суд оставил Грымчака под стражей

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Черниговский апелляционный суд оставил экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака под стражей. Об этом сообщила жена Грымчака Юлия на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Постановление апелляционного суда о применении меры пресечения: оставить без удовлетворения! Грымчака оставили под стражей в Черниговском СИЗО!" - написала жена Грымчака.

Напомним, подозреваемого в мошенничестве заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Грымчака оставили в Черниговском СИЗО несмотря на ошибку в определении суда от 16 августа.

Как сообщал УНН, по состоянию на вечер 17 августа замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака отправили в Черниговский СИЗО.

Перед этим Деснянский районный суд Чернигова принял решение для исправления ошибок в постановлении о заключении под стражей заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака.

Как сообщал УНН, накануне Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, однако допустили ошибки в соответствующем постановлении.

14 августа задержали Юрия Грымчака и его "помощника". Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество).