Зеленский изменил состав СНБО

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в соответствующем указе № 665/2019, размещенном в среду на сайте Президента, передает УНН.

Так, согласно Указу, Президент постановил ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, министра обороны Украины Андрея Загороднюка, и, по согласию, Главу Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.

Кроме того, Зеленский постановил утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко и Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку.

Более того, Президент Указом вывел из состава СНБО Грицака, В.Гройсмана, П.Климкина, Ю.Луценко, Парубия, П.Петренка, С.Полторака.

Напомним, ранее Президент изменил Положение о Координационном центре по взаимодействию с Кабмином.