Рябошапка уволил прокуроров еще восьми областей

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должностей прокуроров восьми областей. Об этом УНН сообщает, ссылаясь на пресс-службу Генпрокуратуры.

"На основании статьи 9 и 41 Закона Украины "О прокуратуре" Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 6 сентября 2019 года уволил с должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Рябошапка уволил прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

Ранее, на встрече с представителями общественности Черкасской области, во время рабочей поездки Президента Украины Владимира Зеленского в регион, некоторые участники разговора жаловались на работу прокурора области. Также, находясь в Житомирской области, Президент Украины акцентировал внимание на ненадлежащей работы органов прокуратуры региона, в частности в вопросах противодействия нелегальной добыче янтаря.