ЦИК утвердила объем расходов на 2020 год в сумме почти 3 млрд грн

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Центральная избирательная комиссия сегодня на очередном заседании, утвердила расходы на 2020 год, в частности для возмещения расходов партиям на выборах народных депутатов. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-центр секретариата ЦИК.

“Комиссия утвердила объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе „Проведение выборов народных депутатов Украины“ в проект Государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 95 млн 522 тыс. грн”, — говорится в сообщении.

Также утвержден объем расходов для возмещения расходов политическим партиям, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах народных депутатов Украины — 467 млн 327,7 тыс. грн в 2020 году.

“Комиссия утвердила объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе „Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав“ в проект Государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 2 млрд 238 млн 76 тыс. грн”, — говорится в сообщении.

Кроме того, утвержден объем расходов для функционирования Государственного реестра избирателей — 44 млн 265,1 тыс. грн на 2020 год.

Напомним, политические партии, участвовавшие в досрочных выборах в парламент, опубликовали финансовые отчеты.