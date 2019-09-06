Президента призвали отправить в отставку министра образования Анну Новосад

КИЕВ. 6 сентября. УНН. На сайте Главы государства начался сбор подписей к петиции с просьбой отправить в отставку министра образования и науки Украины Анну Новосад. Соответствующую петицию под номером 22/072370-эп разместили на сайте Президента, передает УНН.

"Отправить в отставку министра образования Анну Новосад за некомпетентность при исполнении служебных обязанностей. В частности, допущение нецензурных слов в учебниках украинского языка", - говорится в тексте обращения.

Автор петиции - Игорь Ховряк. Она была зарегистрирована 5 сентября. Сейчас идет сбор подписей, голоса отдали 22 человека с 25 тыс. необходимых.

Напомним, Зеленский отреагировал на петицию о свободном владении оружием.