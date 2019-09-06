Бекирова хотят принудительно доставить в "суд" – адвокат

КИЕВ. 6 сентября. УНН. "Центральный районный суд города Симферополь" обязал доставить тяжелобольного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова приводом на судебное заседание, назначенное на 13 сентября. Об этом сообщил адвокат Алексей Ладин, передает УНН со ссылкой на "Крымскую солдираность".

"Сегодня, 6 сентября 2019 года в центральном районном суде города Симферополя, было отложено судебное заседание по уголовному делу Эдема Бекирова, в связи с его неявкой. Судья Деменок вынес постановление об принудительном приводе подсудимого. Следующее судебное заседание ожидается 13 сентября 2019 года", - сообщил защитник.

Как сообщал УНН, 27 августа крымский "суд" освободил Бекирова из СИЗО.

Добавим, что у Бекирова 1 группа инвалидности и страдает от нескольких тяжелых хронических болезней. У него также сахарный диабет, ампутирована одна нога.

По данным организации HRW, он нуждается в срочной медицинской помощи.

Напомним, Бекиров принимал участие в массовых акциях против оккупации Крыма Россией.

Российские власти арестовали его утром 12 декабря 2018 года на въезде в оккупированный Крым, куда он ехал навестить свою мать. Его обвиняют в том, что он якобы передал таксисту рюкзак с 14 килограммами взрывчатки. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.