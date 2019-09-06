Зеленский уволил трех советников

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Загороднюка, Владимира Бородянского и Михаила Федорова от выполнения обязанностей советников Президента Украины. Об этом говорится в указах № 666/2019, № 667/2019 и № 668/2019 от 6 сентября, передает УНН.

Так, в соответствии с указами, Президент постановил освободить Загороднюка, Бородянского и Федорова от выполнения обязанностей внештатных советников.

Отметим, ранее Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность министра обороны Украины Андрея Загороднюка.

Кроме того, Верховная Рада 29 августа утвердила новый состав Кабинета министров Украины, в частности Владимир Бородянский был назначен на должность министра культуры, молодежи и спорта, а Михаил Федоров - вицепремьер-министром Украины - министром цифровой трансформации.