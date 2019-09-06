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Стефанчук рассчитывает, что закон об импичменте поддержат не менее 254 нардепа

Стефанчук рассчитывает, что закон об импичменте поддержат не менее 254 нардепа

Руслан Стефанчук

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук убежден, что проект закона об импичменте поддержат не менее 254 народных депутатов. Об этом он заявил журналистам в пятницу, передает корреспондент УНН.

"Этот законопроект будет стоять в повестке дня. Я глубоко убежден, что он также получит поддержку не менее чем в 254 голоса народных депутатов", - сказал Стефанчук.

Добавим, что, согласно календарному плану, пленарные заседания Верховной Рады Украины планируются с 10 по 13 сентября.

Напомним, закон об импичменте Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента 29 августа.

В частности, проектом закона предлагается предоставить Верховной Раде полномочия отстранить президента от должности в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Источник: УНН
Теги: ВР, законопроект, импичмент

В тексте упоминаются

Стефанчук Руслан
Стефанчук Руслан
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