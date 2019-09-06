НАПК приняло решение об отсутствии конфликта интересов у Павелко

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Сегодня на заседании НАПК решение о вынесении админпротокола президенту УАФ Андрею Павелко поддержано не было. Об этом сообщил юрист Ассоциации Владимир Тимошенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"... я информировал о намерениях НАПК направить админпротокол в суд в отношении президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко за то, что он сначала взял на себя ответственность перед УЕФА, а затем провел в столице незабываемый для всех футбольных болельщиков финал Лиги Чемпионов.

Представительница НАПК Мостовая в своих письмах в Ассоциацию утверждала, что Павелко, вроде бы, не должен был голосовать в Верховной Раде за те законодательные акты, которые и позволили организовать на должном высоком уровне финал Лиги Чемпионов в столице. И это тогда, когда сам Павелко выступал гарантом выполнения украинской стороной взятых на себя обязательств перед УЕФА.

Я больше не буду обосновывать алогичность подобных утверждений госпожи Мостовой, потому что в НАПК все же прислушались к моим уже озвученных ранее аргументам. И сегодня, на своем заседании члены НАПК не поддержали абсолютно странные и безосновательные подозрения в конфликте интересов Андрея Васильевича.

Решение об утверждении админпротокола - НЕ ПРИНЯТО", - написал он.

Напомним, по словам Тимошенко, ранее Мостовая, в обход заседание членов НАПК, уже направляла в суд админпротоколы на Павелко, однако ни один из них так и не был принят судами во внимание.