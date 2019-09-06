Комитет рекомендовал ВР принять президентский закон об импичменте

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде принять президентский законопроект об импичменте в первом чтении и в целом, передает корреспондент УНН.

Отметим, что на заседании комитета сегодня рассмотрели законопроект Президента Украины Владимира Зеленского № 1012 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)".

Принятие законопроекта в первом чтении и в целом как закона поддержали 16 депутатов, 3 были против и 2 - воздержались.

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Напомним, Зеленский внес законопроект об импичменте.