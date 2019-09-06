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Раде рекомендуют принять законопроект о сокращении госфинансирования партий

Раде рекомендуют принять законопроект о сокращении госфинансирования партий

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект Президента Украины Владимира Зеленского №1029, которым предлагается сократить объем государственного финансирования политических партий, передает корреспондент УНН.

Отметим, что во время заседания комитета нардепы рассмотрели еще один альтернативный законопроект №1029-1, но его рекомендовали отклонить.

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Напомним, президентский законопроект о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции предлагает не выделять госфинансирования тем партиям, которые не преодолели 5% барьер на выборах в ВР.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, финансирование
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