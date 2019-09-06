ВВП вырос за счет ожиданий – Богдан

КИЕВ. 6 сентября. УНН. ВВП во втором квартале 2019 года вырос на 4,7% за счет ожиданий. Об этом сказал глава Офиса президента Андрей Богдан в эфире “Свободы слова Савика Шустера”, передает УНН.

“Вы знаете, что ВВП за второй квартал выросло на 4,7%, но это за счет ожиданий. Существенные изменения еще не произошли, но люди в них верят”, — сказал Богдан.

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Также он сообщил, что приоритетом работы будет экономическое развитие.

Напомним, правительство запланировало рост экономики Украины на 40% за 5 лет.