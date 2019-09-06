В Госдепе США объяснили задержку военной помощи Украине внутренними процессами в государстве

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Задержка выделения военной помощи Украине связана с внутренними бюджетными процессами в США. Об этом заявил заместитель помощника Государственного секретаря США Джордж Кент, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

“Соединенные Штаты предоставили более 1,5 млрд. Долларов безопасности помощи Украине со времени, когда Россия вторглась на Донбасс в 2014-м году. Я думаю, что мы будем тесно работать вместе с украинцами, чтобы убедиться, что мы поддерживаем усилия Украины эффективно себя защищать, как это было в прошлые 5 лет и будет продолжаться”, — сказал Кент.

Он добавил, что по его мнению, “задержка сейчас связана с тем, что сейчас происходит пересмотр бюджетного кодекса США”.

Чиновник подчеркнул, что Соединенные Штаты были и остаются партнером, нацеленным на поддержку Украины.

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Напомним, Сенатор США заявил, что Трамп сократил расходы для противодействия РФ в пользу стены на границе с Мексикой.