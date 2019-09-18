Сайдик прокомментировал согласование формулы Штайнмайера в Минске

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Востоке Украины работает над формулой Штайнмайера по принципу консенсуса. Об этом сегодня заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, отвечая на вопросы журналистов о согласовании формулы, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Сайдик отметил, что не хотел бы вдаваться в подробности позиций отдельных делегаций.

"Формула Штайнмайера — ТКГ работает по принципу консенсуса", - сказал он.

Напомним, сегодня в Минске проходило заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

По информации СМИ, Киев отказался подписывать формулу Штайнмайера в Минске.

При этом, со слов министра иностранных дел Вадима Пристайко, договоренность советников нормандского формата по формуле Штайнмайера была достигнута 2 сентября.