Полиция подтвердила задержание минера на мосту Метро

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Правоохранители задержали минера столичного моста Метро. Такую информацию УНН подтвердила глава отдела коммуникаций столичной полиции Оксана Блищик.

“Задержали”, — сказала собеседница.

Ранее УНН сообщал, что правоохранители установили личность мужчины.

Как сообщал УНН, 18 сентября в Киеве вооруженный преступник пригрозил взорвать мост Метро через Днепр.

Первое сообщение о ЧС поступило от пресс-службы КП “Киевский метрополитен”, а именно о вероятном минировании станций.

Впоследствии в пресс-службе полиции Киева сообщили, что информация от посторонних лиц поступила в 16:05 о том, что на мосту какой-то мужчина, с якобы похожими на оружие средствами, угрожает взорвать мост. Службы с обеих сторон уехали.

В комментарии УНН представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало отметил, что на мосту Метро гражданин, по предварительной информации, совершил несколько выстрелов в воздух и угрожает взорвать мост Метро. По его словам, движение по мосту перекрыто, территория оцеплена, на месте работают правоохранители.