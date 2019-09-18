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Полиция подтвердила задержание минера на мосту Метро

Полиция подтвердила задержание минера на мосту Метро

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Правоохранители задержали минера столичного моста Метро. Такую информацию УНН подтвердила глава отдела коммуникаций столичной полиции Оксана Блищик.

“Задержали”, — сказала собеседница.

Ранее УНН сообщал, что правоохранители установили личность мужчины.

Как сообщал УНН, 18 сентября в Киеве вооруженный преступник пригрозил взорвать мост Метро через Днепр.

Первое сообщение о ЧС поступило от пресс-службы КП “Киевский метрополитен”, а именно о вероятном минировании станций.

Впоследствии в пресс-службе полиции Киева сообщили, что информация от посторонних лиц поступила в 16:05 о том, что на мосту какой-то мужчина, с якобы похожими на оружие средствами, угрожает взорвать мост. Службы с обеих сторон уехали.

В комментарии УНН представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало отметил, что на мосту Метро гражданин, по предварительной информации, совершил несколько выстрелов в воздух и угрожает взорвать мост Метро. По его словам, движение по мосту перекрыто, территория оцеплена, на месте работают правоохранители.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, задержание
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