У минера моста Метро не нашли взрывчатки — полиция

КИЕВ. 18 сентября. УНН. У мужчины, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве, не выявили взрывчатки - взрывотехники осматривают машину. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко журналистам, передает корреспондент УНН.

"Как вы все видели, он был задержан. При нем на данный момент ничего взрывного не найдено. Проводится осмотр взрывотехниками автомобиля", - сказал Крищенко.

Он сообщил, что в дальнейшем правоохранителями будет проводиться осмотр места происшествия.

"До этого с самого начала он вытащил карабин, и когда изучали место происшествия с крадракоптера, он из охотничьего оружия повредил один наш квадрокоптер, который упал в реку", - добавил он.

Как сообщал УНН, 18 сентября в Киеве вооруженный преступник пригрозил взорвать мост Метро через Днепр.

Первое сообщение о ЧП поступило от пресс-службы КП "Киевский метрополитен", а именно о вероятном минировании станций.

Впоследствии в пресс-службе полиции Киева сообщили, что информация от посторонних лиц поступила в 16:05 о том, что на мосту какой-то человек с якобы похожими на оружие средствами угрожает взорвать мост. Службы с обеих сторон выехали.

В комментарии УНН представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало отметил, что на мосту Метро гражданин, по предварительной информации, совершил несколько выстрелов в воздух и угрожает взорвать мост Метро. По его словам, движение по мосту перекрыто, территория оцеплена, на месте работают правоохранители.

В конце концов, минера на мосту Метро задержали. Он оказался бывшим военным, у которого уже изымали взрывчатку.