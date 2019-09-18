СМИ: при попытке задержания полицейского в Москве за взятку, тот открыл огонь - и убил двух патрульных

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Москве на станции метро “Рязанский проспект” произошла перестрелка. Это произошло во время задержания сотрудника отдела по охране московского метрополитена, подозреваемого во взятке. В ходе задержания один полицейский из отдела собственной безопасности был убит, второй ранен и по информации СМИ умер в больнице, пишет УНН со ссылкой на СМИ РФ.

ГУ МВД по Москве сообщило, что стрельбу открыл сотрудник патрульно-постовой службы, сейчас он задержан. Baza и паблик “Омбудсмен полиции” сообщают, что стрелял 35-летний прапорщик Алексей Смирнов. Его пытались задержать при получении взятки в размере двух тысяч рублей. Утверждается, что он вымогал деньги у мигранта.

Сотрудники отдела собственной безопасности разрабатывали подозреваемого около двух недель, пишет телеграмм канал Life Shot. По его сведениям, патрульного пытались задержать в помещении УВД на метрополитене. Baza пишет, что патрульный начал стрелять после того, как ему попытались подбросить тысячу рублей в полученной взятки в две тысячи рублей, чтобы “ухудшить” статью.

“Омбудсмен полиции” сообщил, что прапорщик застрелил одного полицейского на платформе метро, а второго — на эскалаторе. Патрульный совершил множество выстрелов и успел перезарядить оружие, сообщает Mash со ссылкой на очевидцев.

Baza и “Омбудсмен полиции” сообщают, что в перестрелке погиб 39-летний Максим Веялко. Второй полицейский — 41-летний Алексей Лимонов — в тяжелом состоянии госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По неофициальной информации “Омбудсмена полиции”, раненный сотрудник скончался в больнице. Life Shot при этом пишет со ссылкой на источники, что полицейский жив, ему делают операцию. Официально имена полицейских пока не сообщали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника МВД. Полиция Москвы проводит проверку, в ходе которой оценит действия должностных лиц, планировали и проводили операцию в метро.

Как сообщал УНН, на военных учениях в России БТР сбил двух росгвардийцев.