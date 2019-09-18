Украина в Минске назвала условия реализации формулы Штайнмайера

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона назвала условия, при которых возможна реализация формулы Штайнмайера. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.

"Представитель Украины в ТКГ отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу так называемой формулы Штайнмайера о местных выборах. Реализация этой формулы возможна только при условии выполнения следующих пунктов", - написала пресс-секретарь.

Так, она привела условия реализации:

полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;

обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

установление контроля за неподконтрольной Украины участком российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями.

"Украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. В то же время, российская сторона заблокировала определения возможной даты разведения. Такая позиция ставит под угрозу безопасностную ситуацию на этих участках", - подчеркнула Олифер.

Кроме того, по ее словам, был достигнут "значительный прогресс" по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц.

"Обсуждены ход восстановления моста в Станице Луганской. В социально-экономической подгруппе работают над обеспечением жизнедеятельности инфраструктуры Донбасса и подготовкой к холодному времени года", - отметила Олифер.

Напомним, сегодня в Минске проходило заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

По информации СМИ, Киев отказался подписывать формулу Штайнмайера в Минске.

При этом, по словам министра иностранных дел Вадима Пристайко, договоренность советников нормандского формата по формуле Штайнмайера была достигнута 2 сентября.

Спецпредставитель ОБСЕ по Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик заявил, что ТКГ работает над формулой Штайнмайера по принципу консенсуса.