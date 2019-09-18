Регистрация | Вход |
USD: 24,76 -0,0069  EUR: 27,31 -0,0200 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 19 сентября 2019 05:28
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Совете Европы не исключили изменения программы поддержки Украины
В Совете Европы не исключили изменения программы поддержки Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
6930
Версия для печати

Киевская подземка возобновила работу после угрозы взрыва на мосту Метро

Киевская подземка возобновила работу после угрозы взрыва на мосту Метро

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Столичный метрополитен работает в обычном режиме после минирования моста Метро. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен", передает УНН.

"Метро работает в обычном режиме. Спокойного всем вечера!" - говорится в сообщении.

Добавим, что в пресс-службе патрульной полиции столицы сообщили, что движение транспортных средств открыто в одном направлении - с левого на правый берег.

Такое сообщает и корреспондент УНН с места события. По его словам, по мосту Метро восстановили движение транспорта, в том числе автомобильное. Возобновила работу и подземка: первый поезд уже поехал, а метро подсветили.

Как сообщал УНН, 18 сентября в Киеве вооруженный преступник пригрозил взорвать мост Метро через Днепр.

Первое сообщение о ЧП поступило от пресс-службы КП "Киевский метрополитен", а именно о вероятном минировании станций.

Как сообщалось, в связи с анонимным звонком о минировании красная линия работала от станции "Академгородок" до станции "Крещатик" и от станции "Лесная" до станции "Дарница". То есть, проверялся участок от "Дарницы" до "Крещатика".

Впоследствии в пресс-службе полиции Киева сообщили, что информация от посторонних лиц поступила в 16:05 о том, что на мосту какой-то человек с якобы похожими на оружие средствами угрожает взорвать мост. Правоохранители начали спецоперацию.

В комментарии УНН представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало отметил, что на мосту Метро гражданин, по предварительной информации, совершил несколько выстрелов в воздух и угрожает взорвать мост Метро.

Как стало известно, мужчина сбил беспилотник, который запустили правоохранители.

В конце концов, минера на мосту Метро задержали. Ним оказался бывший военный, у которого уже изымали взрывчатку. Также некоторые СМИ сообщали, что он житель оккупированного Симферополя.

Источник: УНН
Теги: Киев, минирование, взрывы, метрополитен, мост Метро
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.