Киевская подземка возобновила работу после угрозы взрыва на мосту Метро

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Столичный метрополитен работает в обычном режиме после минирования моста Метро. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен", передает УНН.

"Метро работает в обычном режиме. Спокойного всем вечера!" - говорится в сообщении.

Добавим, что в пресс-службе патрульной полиции столицы сообщили, что движение транспортных средств открыто в одном направлении - с левого на правый берег.

Такое сообщает и корреспондент УНН с места события. По его словам, по мосту Метро восстановили движение транспорта, в том числе автомобильное. Возобновила работу и подземка: первый поезд уже поехал, а метро подсветили.

Как сообщал УНН, 18 сентября в Киеве вооруженный преступник пригрозил взорвать мост Метро через Днепр.

Первое сообщение о ЧП поступило от пресс-службы КП "Киевский метрополитен", а именно о вероятном минировании станций.

Как сообщалось, в связи с анонимным звонком о минировании красная линия работала от станции "Академгородок" до станции "Крещатик" и от станции "Лесная" до станции "Дарница". То есть, проверялся участок от "Дарницы" до "Крещатика".

Впоследствии в пресс-службе полиции Киева сообщили, что информация от посторонних лиц поступила в 16:05 о том, что на мосту какой-то человек с якобы похожими на оружие средствами угрожает взорвать мост. Правоохранители начали спецоперацию.

В комментарии УНН представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало отметил, что на мосту Метро гражданин, по предварительной информации, совершил несколько выстрелов в воздух и угрожает взорвать мост Метро.

Как стало известно, мужчина сбил беспилотник, который запустили правоохранители.

В конце концов, минера на мосту Метро задержали. Ним оказался бывший военный, у которого уже изымали взрывчатку. Также некоторые СМИ сообщали, что он житель оккупированного Симферополя.