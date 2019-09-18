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В Минске достигнут прогресс относительно одновременного освобождения удерживаемых лиц в Украине и России

В Минске достигнут прогресс относительно одновременного освобождения удерживаемых лиц в Украине и России

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы достигнут значительный прогресс по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц в Украине и России. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.

"Достигнут значительный прогресс по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц", - говорится в сообщении.

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Ранее УНН сообщал, что Кремль не исключает нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной, но для этого нужно время.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Минск, обмен
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