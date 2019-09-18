Движение на столичном мосту Метро восстановили

КИЕВ. 18 сентября. УНН. После того, как полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро, движение транспорта восстановлено с левого на правый берег столицы. Об этом передает УНН со ссылкой на страницу Facebook полиции Киева.

"Ситуация возле Моста метро: движение транспорта с левого на правый берег восстановлено. Полицейские максимально оперативно проводят следственные действия, чтобы пустить авто на левый берег", - говорится в сообщении.

Напомним, столичный метрополитен работает в обычном режиме после минирования моста Метро.

Как сообщал УНН, 18 сентября в Киеве вооруженный преступник пригрозил взорвать мост Метро через Днепр.

В комментарии УНН представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало отметил, что на мосту Метро гражданин, по предварительной информации, совершил несколько выстрелов в воздух и угрожает взорвать мост Метро.

Как стало известно, мужчина сбил беспилотник, который запустили правоохранители.

В конце концов, минера на мосту Метро задержали. Им оказался бывший военный, у которого уже изымали взрывчатку. Также некоторые СМИ сообщали, что он житель оккупированного Симферополя.