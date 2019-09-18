Регистрация | Вход |
USD: 24,76 -0,0069  EUR: 27,31 -0,0200 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 19 сентября 2019 05:28
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Совете Европы не исключили изменения программы поддержки Украины
В Совете Европы не исключили изменения программы поддержки Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
5880
Версия для печати

В Киеве пробки сковали два моста

В Киеве пробки сковали два моста

КИЕВ. 18 сентября. УНН. По состоянию на 21:30 в столице существенно затруднено движение на двух мостах после угрозы взрыва на мосту Метро. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, существенно затруднено движение на бульваре Дружбы Народов и на мосту Патона в направлении левого берега. Медленное движение транспорта и в районе Русановки и на Березняках, а также на Дарницкой площади.

Кроме того, пробки сковали движение на Северном мосту в направлении левого берега.

Напомним, что после того, как полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост Метро, движение транспорта по мосту восстановлено с левого на правый берег столицы, а столичная подземка заработала в обычном режиме.

Источник: УНН
Теги: Киев, автомобили, пробки, мосты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.