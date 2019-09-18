Зеленский провел телефонный разговор с Пенсом: о чем говорили

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента Украины.

Как сообщили в Офисе, Глава государства поблагодарил Майка Пенса за его личную роль в принятии решения о продлении программы безопасности помощи Украине и выразил надежду, что в следующем году объемы такой помощи со стороны США только возрастут.

"Владимир Зеленский подчеркнул важное значение поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны.

Стороны констатировали плодотворное развитие украинского-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за ее дальнейшее активное расширение", - говорится в сообщении.

Было также подчеркнуто обоюдное удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Украиной и США на высшем уровне, отметили в Офисе.

Кроме того, как отмечается в сообщении, Президент Украины проинформировал вице-президента Соединенных Штатов о реформах, направленных на искоренение коррупции в нашей стране.

"Со своей стороны Майк Пенс отметил прогресс Украины во внедрении масштабных реформаторских мероприятий и выразил поддержку этих усилий новой украинской власти", - отметили в Офисе.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в США 23 сентября.